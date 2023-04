Vergaderbedrijf in natuur is jaren illegaal, maar krijgt alsnog vergunning: ‘Vallen van onze stoel van verbazing’

Welgeteld één Ossenaar komt naar infoavond over sluiting huisartsen­post: ‘Toch al gelopen race’

OSS - Slechts één inwoner kwam deze woensdagavond naar de informatieavond in de Groene Engel over de sluiting van de huisartsenpost in Oss. Nota bene een oud-wethouder. Leeft het dan toch niet?