Verloedering wijken Wijchen-Zuid doorn in het oog: ‘Het zijn geen sociale woningen, maar asociale’

video Gevluchte bestuurder die fietsster opzette­lijk aanreed in Wijchen meldt zich bij politie

6 augustus WIJCHEN - Een fietsster is vrijdagmiddag aangereden door een automobilist op de Zuiderdreef in Wijchen. De automobilist is daarna doorgereden. De politie vermoedt dat de bestuurder de vrouw opzettelijk heeft geraakt met zijn auto. De twee kennen elkaar. Er zou sprake zijn van een lang slepend relationeel conflict. Later op de middag heeft de bestuurder zich alsnog gemeld bij de politie.