Vermiste man in scootmobiel gevonden na zoekactie in Wijchen

De Hema van de toekomst is in Wijchen al te zien

7 maart WIJCHEN - Wie de afgelopen dagen de Wijchense Hema binnenliep, dacht misschien eerst dat hij of zij de verkeerde winkel was binnengelopen. Het was wel degelijk de Hema, maar dan in de vernieuwde huisstijl. Wijchen is een van de eerste plekken in Nederland waar de nieuwe looks van de winkelketen te zien zijn.