Vermiste Wijchense (74) vanmorgen in Nijmegen aangetroffen

Keuze voor ‘groene’ bestrating op dorpsplein geeft Deest kopzorgen: ‘Ik baal hier enorm van’

Werkzaamheden aan het dorpsplein in Deest liggen al bijna een maand stil. De reden? De keuze voor de bestrating. Die is goed voor het milieu, maar stuit daarom juist op verzet van de provincie Gelderland. Ondernemers zijn gefrustreerd. Ze zien hun zomer in het water vallen.