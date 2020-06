Vernieuwd Monkey Town Wijchen wil in december weer open: ‘Mensen zullen het niet herkennen’

update Een Kelt of een ‘Nederlan­der’: Wie eindigde in het rijke 'wagengraf’ van Heumen?

26 juni NIJMEGEN - Was het een belangrijke ‘Nederlander’, met uitgebreide contacten in zuidelijker streken? Of was het een Keltische leider die vanuit Frankrijk of Duitsland in het Vennengebied bij Nijmegen verzeild raakte?