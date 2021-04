Veroordeelde Wijchense zorgdirecteur noemt zich ‘psychotherapeut’ en werkt gewoon door

Wijchense stichting bouwt nieuw gezond­heids­cen­trum in Kameroen: ‘Vrouwen raken daar vaak al op hun 14e zwanger’

14 april WIJCHEN - De Casey Troy Foundation in Wijchen bouwt een nieuw gezondheidscentrum in de stad Bomono in het Afrikaanse Kameroen. Daar kunnen vrouwen veilig bevallen en kinderen worden gevaccineerd tegen kinderziektes.