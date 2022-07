Vierdaagsehotel Arcus plek voor ontmoetingen: ‘De bijzonderste momenten van mijn leven beleefde ik hier’

Toen de moeder van Marieke Zinken (52) uit Eindhoven drie jaar geleden overleed, was ze de Nijmeegse Vierdaagse aan het lopen.



,,Ik was net weer in Nijmegen op de Wedren toen ik het hoorde. Het was heel plotseling gegaan. Gelukkig had ik fijne mensen om me heen. In de Vierdaagse gebeuren altijd speciale dingen. Erg leuke en soms moeilijke dingen. Als ik 80 ben, zal ik weten dat ik de meest bijzondere momenten van mijn leven hier beleefd heb.”