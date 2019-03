Vijf auto's botsen op elkaar op A50, één gewonde

‘Gladiato­ren van de groen­strook’ gaan in Druten van start

9:47 DRUTEN/ WIJCHEN - Druten schakelt mensen uit de bijstand en de sociale werkvoorziening (SW) in voor wijkbeheer. Ze houden onder meer het groen bij en ruimen zwerfvuil op. Het project is succesvol in Wijchen en is deze week ook officieel in Druten van start gegaan.