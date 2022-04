Vijf dagen chillen in de Kasteeltuin tijdens nieuw evenement: het Zomerfestival

WIJCHEN - De tuin van Kasteel Wijchen is eind juni vijf dagen lang het decor voor bands en foodtrucks tijdens een nieuw evenement: het Zomerfestival. Onder meer de meidenband Og3ne en tribute-act Queen Must Go On komen naar Wijchen.

Het Zomerfestival wordt georganiseerd door de mannen van feesttent ’t Witte Paard. Gijs Gommers en Ruud Sommerdijk exploiteerden twintig jaar lang de tent tijdens het carnaval en de kermis in Wijchen. Sinds vorig jaar is de vergunning echter verstrekt aan drie horecaondernemers die een concurrerend bod hadden uitgebracht. ,,Daar zijn we even goed ziek van geweest”, zegt Gommers.

,,Maar we hebben onze rug gerecht en zijn gaan kijken welke andere mogelijkheden er waren. We wilden iets neerzetten dat er nog niet is in Wijchen. Zo kwamen we op het Zomerfestival.”

De eerste editie wordt gehouden van woensdag 22 tot en met zondag 26 juni. Gommers: ,,De Kasteeltuin wordt mooi aangekleed en uitgelicht. Je moet echt een wauwbeleving hebben als je binnenstapt.” Het festival gaat woensdagmiddag van start met een kidsmiddag met onder meer de interactieve kindershow Anders met Sander, een springkussen en een ballonnenclown. Donderdagavond is er een optreden van de Nederlandse meidenband Og3ne.

Quote Vrijdag hebben we de grootste vrijmibo van Nederland. We gaan alle bedrijven in de regio aanschrij­ven

De vrijdagavond is voor de jeugd

Gommers: ,,Vrijdag hebben we de grootste vrijmibo (afkorting voor de vrijdagmiddagborrel van een bedrijf, MP) van Nederland. We gaan alle bedrijven in de regio aanschrijven. De vrijdagavond is voor de jeugd. Dan komt Rob Toonen, een allround feest-dj.”

Zaterdagavond staan er twee tributebands op het podium in de Kasteeltuin, Stones Sessions (Rolling Stones) en Queen Must Go On (Queen). Laatstgenoemde band won dit jaar het SBS6-programma The Tribute - Battle of the Bands. ,,Dan verwacht ik echt een topavond, met 1500 tot 2000 mensen in de Kasteeltuin.”

Het Zomerfestival wordt zondag 26 juni afgesloten met een matinee vanaf 13.00 uur. ,,Dat wordt een reünie van de vaste bezoekers die jarenlang naar onze feesttent kwamen”, zegt Gommers.

Loungen met een hapje en een drankje

Voor de kindermiddag (3,50 euro), Og3ne (17,50) de vrijdag (7,50, vrijmibo en Rob Toonen) en de tribute-avond (20) moeten kaarten gekocht worden. Buiten de betaalde shows om is de Kasteeltuin gratis toegankelijk. Er kan dan gelounged worden op een terras, met een hapje en een drankje. Er komen foodtrucks in de Kasteeltuin te staan.

Gommers verwacht dat er genoeg belangstelling is voor het nieuwe festival. ,,Zeker omdat de Kasteelfeesten dit jaar niet doorgaan. Maar ook als die er volgend jaar wel weer zijn, denk ik niet dat we elkaar bijten.”