Vijf leerlingen en drie docenten besmet met corona op Maaswaal College in Wijchen

Corona zorgt voor onrust binnen het onderwijs, merkt rector Henk Keijman van het Maaswaal College in Wijchen. Leerlingen die onlangs met de besmette docenten in contact zijn geweest, worden door hem per mail op de hoogte gebracht. Ook krijgen ze bericht van de GGD over eventueel bron- en contactonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt niet of leraren leerlingen hebben aangestoken of andersom.