Vikings De Gelderlander overwinnen obstakels

video 'Geef rolstoe­lers sleutel naar goed toilet'

13:23 WIJCHEN - Rolstoelgebruikers en andere mindervaliden in Wijchen zouden allemaal een sleutel moeten krijgen naar een goed gehandicaptentoilet. Het is uit de tijd om bij een winkel of restaurant om een sleutel te moeten vragen voor een toilet dat soms niet eens op orde is.