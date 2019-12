Vleesbingo in Balgoij jaagt er zo 1.000 euro aan vlees doorheen: 'Niemand vraagt om vegetarisch’

OM wil werkstraf en celstraf: ‘Indiaan dreigde burgemees­ter Schaap van Renkum te gijzelen’

13:56 OOSTERBEEK - Een 48-jarige man die afgelopen september getooid als Indiaan op het gemeentehuis in Oosterbeek burgemeester Agnes Schaap van Renkum dreigde te gijzelen, heeft lange tijd in één grote trip geleefd, zegt hij zelf. De officier van justitie eiste donderdag tachtig uur werkstraf, plus één maand cel, waarvan dertien dagen voorwaardelijk en waarvan zeventien dagen al in voorarrest zijn uitgezeten.