Volledige line-up Emporium Festival bekend: ook Bizzey, The Partysquad en Paul Elstak van de partij

Eerder maakte organisator Matrixx Events al bekend dat Oliver Heldens, jarenlang vaste waarde in de top 10 van beste dj’s ter wereld, het festival afsluit op het hoofdpodium. Enkele andere publiekstrekkers zijn Frenna, Kris Kross Amsterdam, La Fuente en de tijdens corona populair geworden Natte Visstick.



Emporium, dit jaar toe aan de 17de editie, is een house- en dancefestival dat haar sporen in de scene ruimschoots heeft verdiend. De laatste jaren trekt het festival rond de 30.000 bezoekers. Tijdens de pre-sale, de eerste artiest moest nog worden vastgelegd, raakte het eendaagse evenement al voor de helft uitverkocht.



Nog enkele duizenden kaarten

Volgens Wouter Renckens van Matrixx Events is de kaartverkoop daarna gestaag doorgegaan. ,,Er zijn nog slechts enkele duizenden kaarten te koop, we verwachten dan ook zeker uit te verkopen.”



Niet alleen de line-up van het festival is aansprekend, dat geldt zeker ook voor de aankleding. Zo krijgt het terrein rondom de recreatieplas in Wijchen iedere editie een nieuw themajasje aangetrokken. Dit keer is gekozen voor Mysteries of the Sea, met als podiumnamen Atlantis, Poseidon en The Octopus.