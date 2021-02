Voor de kust van IJmuiden wordt het grootste windpark van Nederland gebouwd, met dank aan Björn uit Wijchen

Staand op een winderig strand wijst Björn Derksen richting de Noordzee. ,,Daar komt de kabel vandaan. En hier komt hij aan land.’’



We staan op de noordpunt van het Zeeuwse schiereiland Walcheren, bij het dorpje Breezand. Rechts van ons de Oosterscheldekering, achter ons het Veerse Meer, van de Noordzee afgesloten door de Veerse Gatdam. ,,Daar moet de kabel onderdoor. Die dam hoort bij de Deltawerken, daar moeten we dus heel voorzichtig mee omgaan. Het gebeurt met een gestuurde boring op ruim 30 meter diepte.’’



De kabel waar Derksen over spreekt, brengt de stroom aan land van het windpark IJmuiden Ver Alpha. Dat wordt de komende jaren gebouwd op 62 kilometer uit de kust bij IJmuiden, samen met zusje IJmuiden Ver Beta. De windparken tellen straks ieder tweehonderd windmolens en hebben per stuk een maximaal vermogen van 2 gigawatt. Dat is per windpark genoeg stroom voor 2 miljoen huishoudens.