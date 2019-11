Voor iedereen een bios: Wijchens bedrijf wil tientallen servicebioscopen openen

Duitse ‘piloot van Balgoij’ kreeg naamloos graf in Ysselsteyn

8:30 BALGOIJ - De piloot van het Duitse jachtvliegtuig dat rond 24 september 1944 op een akker vlakbij de Maasbandijk in Balgoij neerstortte, is nooit geïdentificeerd. Hij is als ‘ein deutscher Soldat’ begraven op de Duitse militaire begraafplaats in het Limburgse Ysselsteyn. Dat meldt het ministerie van Defensie op vragen van deze krant.