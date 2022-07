Voorbereiding voor inbraak met ‘stokjestruc’ in Wijchen? ‘Ik kreeg meteen een niet-pluis-gevoel’

,,Ik werd boos en het gaf me ook een verontrust gevoel.” Monique* uit Wijchen praat er een dag na het voorval nuchter over, maar het heeft haar wel geraakt. Ze was getuige van wat zeer waarschijnlijk de voorbereiding was van een poging tot inbraak in een woning aan de Leemweg in haar woonplaats.



,,Het gebeurde donderdagmiddag rond half vier. Ik was thuis. Voor het huis stopte een zilvergrijze BMW met een Duits kenteken. Er stapten twee net geklede mannen uit. Ik kreeg meteen een niet-pluis-gevoel. Ze liepen de oprit van de buren op. Die waren even niet thuis. Vanwege de zon hadden ze de rolluiken dichtgedaan. Daardoor leek het of ze langer van huis waren.”