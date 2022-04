Voormalig gemeentehuis Wijchen in orde gemaakt voor komst Oekraïense vluchtelingen: ‘Er zullen hier kinderen geboren worden’

Werkstraf Wijchense huurbaas na aanranden studentes die kamer bij hem huurden: ‘Het ging vanzelf’

ARNHEM – De 18-jarige studente rookte voor het slapen gaan nog even een sigaretje met haar huurbaas bij wie ze sinds twee dagen een kamer huurde. Hij begon haar complimenten te geven en vertelde dat hij vaak porno keek waar studentes in figureren. Vervolgens kneep hij onverwachts twee keer in haar borsten en vroeg of ze echt waren.

15 april