Voormalig sterrenrestaurant Cordial in Oss sluit definitief de deuren: ‘We hebben hart en ziel gegeven’

Stille Getuigen Osse hulpverle­ners van het kastje naar de muur bij watersnood­ramp

OSS – De watersnoodramp van 1953, zeventig jaar geleden, is de grootste natuurramp in de Nederlandse naoorlogse geschiedenis. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 braken op veel plaatsen in Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant de dijken door. Het leed was niet te overzien. Vanuit het hele land werd spontaan hulp geboden. Ook vanuit Oss.

23 januari