Vorig jaar 3 wietkwekerijen opgerold na stroomdiefstal in Wijchen

Prostitu­ees opvangen in een wijk met meer dan veertig jonge kinderen: 'Niet in onze wijk’

Ze kozen bewust voor Weurt, een klein dorp dat rustig is, gemoedelijk en veilig. Carmen en Robin, dertigers die allebei een gezin hebben met kleine kinderen. Maar nu maken ze zich grote zorgen, over de komst van een opvanghuis voor sekswerkers in hun achtertuin. ,,Dit doet ons emotioneel heel veel.”