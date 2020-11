Vrienden starten donatie overleden Sebastiaan (42), geld stroomt binnen

Wijchen en Druten geven dit jaar bijna een miljoen uit aan vervanging van zieke ambtenaren: ‘Even pijnlijk als waar’

16 november DRUTEN / WIJCHEN - Druten en Wijchen geven dit jaar samen tegen de 1 miljoen euro uit aan vervanging van zieke ambtenaren. Met name in de eerste helft van het jaar lag het ziekteverzuim boven het landelijk gemiddelde, net als in 2019. Inmiddels is het weer bijna in de pas met de landelijke cijfers.