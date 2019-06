Vrouw in Wijchen valt van fiets en raakt zwaargewond

Waanzinni­ge comeback Woezik eindigt met lijfsbe­houd in de topklasse

16 juni ZALTBOMMEL - Het wonder van Woezik is werkelijkheid geworden. De vrouwenploeg van de voetbalclub uit Wijchen won de finale van de nacompetitie in een spektakelstuk tegen Maarssen: 2-3. Lara Kasbergen zorgde met een doelpunt in de laatste minuut voor de beslissing. Daardoor blijft Woezik in de topklasse, het hoogste amateurniveau van het vrouwenvoetbal.