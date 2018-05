Waaiers, water en ontblote bovenlichamen: Dit was Emporium 2018

Extra maatrege­len bij Emporium en Mariken­loop vanwege hitte

26 mei NIJMEGEN - In Nijmegen en omgeving zijn dit weekeinde verschillende grote evenementen, zoals dancefestival Emporium in Wijchen en hardloopwedstrijd Marikenloop in de stad Nijmegen. De organisaties ervan nemen extra maatregelen tegen de verwachte hitte.