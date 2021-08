Wat doet Lakshmi als ze een weekend geen optredens heeft? ‘Dan ga ik chillen met m’n vriendje’

Naam: Lakshmi Swami Persaud (28) Woonplaats: Utrecht (komt uit Wijchen) Functie: Zangeres, was dit jaar te zien in het tv-programma Wie is de Mol? Huisgenoot: geen

Het einde van corona komt in zicht, de concertagenda vult zich weer.

,,Zo fijn ja. Optreden is wat ik het allerliefste doe. Als dat lang niet kan, word ik onrustig. Onlangs stond ik in het Vondelpark en in het Goffertpark. Ouderwets heerlijk, al was het op een gegeven moment wel ijskoud nu we helaas geen warme zomer hebben. Ik maak steeds de verkeerde kledingkeuze haha.’’