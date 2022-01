Waterkrachtcentrale in Maas moet vaker uit om trekkende paling en zalm te redden van wisse dood

Elk jaar weer die loten, waarom kopen we die toch? ‘Ik ben van dat miljoen niet gelukkiger geworden’

We krassen ons deze maand suf op December Kalenders. En op nieuwjaarsochtend constateren we bij het opeten van een taaie oliebol wederom dat het Oudejaarslot als elk jaar niet aan de verwachtingen heeft voldaan en de straatprijs weer niet hier is gevallen. We kopen steeds vaker loten, maar het gaat vooral om het dagdromen, niet per se om wat te winnen.

