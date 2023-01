Waylon komt naar Oss, hij betreedt het podium van Muze Misse in juli

Waylon staat zaterdag 1 juli op het grote podium in het Jan Cunenpark. Het is een weerzien met Oss nadat hij ook in 2011 naar Muze Misse kwam. In de tussentijd kreeg hij gouden platen, werd hij tweede op het Eurovisie Songfestival met Ilse de Lange, deed hij uitverkochte tours en was hij coach in The Voice.

Als jong ventje was Willem al geobsedeerd door countrymuziek. Hij vernoemde zichzelf naar Waylon Jennings en stond met zijn grote idool op het podium. Waylon tekende als eerste Nederlandse artiest op het Motown label, hij brak door met de single Wicked Way . De laatste jaren zong hij ook in het Nederlands.

Singer-songwriter Merel Koman

Blackbird is van een heel andere orde. Singer-songwriter Merel Koman werkte jarenlang als sessiezangeres maar stapte met haar debuutplaat uit de schaduw. Ze rockt en heeft soul, maar ook een ontwikkeld gevoel voor pop. Ze noemt Alanis Morissette, Joss Stone, Lianne La Havas, Eva Cassidy en Ella Fitzgerald als invloeden op haar werk. Hoewel Koman zichzelf extreem nostalgisch noemt, klinkt Blackbird vooral bruisend van eigentijdse energie, volgens de festivalorganisatie.

Het is de vijftiende editie van Muze Misse. Ook op zaterdag 1 juli: Davina Michelle, DeWolff, Jeffrey Heesen, Bart van Gijn, Nika, Ruben Hoeke Band en Blue Flamingo. Zondag 2 juli staan Son Mieux, Jett Rebel, Nona, Lee Towers, Band of Friends, Heavy Hoempa, Back to DeVito, Jay Aaron en Saman in het Jan Cunenpark.

Tickets zijn verkrijgbaar via Ticketmaster op muzemisse.nl of in Oss bij Il Particolare en Primera van de Braak. Er zijn dagkaarten en weekendtickets te koop. Kinderen en jongeren krijgen korting.

Volledig scherm Blackbird, oftewel Merel Koman. © Muze Misse