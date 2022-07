Weer een bouwplan: de Oosterweg in Wijchen wordt steeds meer een woonstraat

met video Iedereen vindt de vluchtelin­gen­cha­lets in Beuningen prachtig, maar ruilen met de Oekraïners wil niemand

BEUNINGEN - Het was kijken in andermans toekomstig huis, zaterdag op de Asdonck in Beuningen. Daar zijn 40 chalets neergezet voor vluchtelingen uit de oorlog in Oekraïne. Er kunnen 220 tot 240 mensen terecht. De commentaren van Beuningenaren die kwamen kijken, variëerden van ‘ziet er keurig uit’, ‘kijk eens, zo'n mooie koelkast heb jij niet eens’, tot ‘er zijn veel mensen die het minder hebben’.

