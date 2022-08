Weer een exotisch beest: een zoetwaterkwal in De Berendonck!

Emma Kerkhoff uit Wijchen was donderdagmiddag met haar man en hun zoontje Stijn aan het zwemmen in De Berendonck, de recreatieplas tussen Nijmegen en Wijchen, toen ze iets zag waar ze flink van schrok. ,,Ik zag een kwal. Ik dacht: hè, heb je die ook in zoetwater? Ik was even in paniek omdat ik dacht dat hij gevaarlijk kon zijn voor mijn zoontje. Ik heb het dier gelijk gegoogeld en het blijkt ongevaarlijk voor mensen.”