Een maand of negen geleden werden de Gebroeders Rossig ineens landelijk bekend, door de parodie die ze uitbrachten op het bekende nummer uit de televisieserie De Luizenmoeder. ,,We hadden ons carnavalsnummer ’T is nooit te laat’ al klaarliggen. Twee weken voor de carnaval kwamen we met Hallo Allemaal, nadat André van Duin het nummer zong bij De Wereld Draait Door. Hij zei er meteen bij dat hij er niets mee deed. Dan moeten wij het maar doen, dachten we. Diezelfde avond gingen we de studio in. Dat was een goede zet”, zegt Donnie, één van de Gebroeders.