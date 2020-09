Wellicht komt er tóch een luxe hotel bij Thermen Berendonck in Wijchen

Deze winter geen groot kerstfes­tijn, maar wél sprookjes in Wijchen

13 september WIJCHEN - Het jaarlijkse drukbezochte Kerstsprookjesfestijn in Wijchen gaat in december niet door. Het evenement is vanwege de coronamaatregelen onmogelijk om in de gebruikelijke vorm te houden. Afgelopen december trok het in een avond en dag naar schatting wel 30.000 bezoekers naar het Wijchense dorpscentrum, wat veel te druk is.