Werknemer die onder aanhanger terechtkwam bij Truck Service Bergharen is 50-jarige dorpsgenoot: ‘We zijn enorm aangeslagen’

‘Hij heeft nog een lange weg te gaan’

Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. ,,Het is nog te vroeg om te zeggen of hij iets aan het ongeluk over zal houden. Hij heeft in ieder geval nog een lange weg te gaan.’’ Het ongeval wordt onderzocht door de Arbeidsinspectie.



De klap is hard aangekomen bij Truck Service Bergharen. ,,We zijn allemaal enorm aangeslagen’’, zegt Fleuren. ,,Het slachtoffer is een ervaren monteur en een fijne collega. We hebben ook slachtofferhulp gehad na het ongeval. We zijn een hecht team met twaalf monteurs en vier mensen op de receptie en in het magazijn. Dan komt zoiets aan.’’