Werkstraf voor 54-jarige die aanrijding veroorzaakte in Wijchen

Toen de veroordeelde Wijchenaar op 10 december vorig jaar met één tikje tegen de achterkant van haar auto reed, was het al gebeurd: een bestuurster die op de Randweg Noord in Wijchen reed, slingerde naar rechts tegen de stoeprand en vervolgens naar links een vluchtheuvel over, de rijbaan voor tegemoetkomend verkeer op, frontaal op een tegenligger. De vrouw brak bijna alles wat ze breken kon, en ook de bijrijdster in de tegemoetkomende auto raakte gewond.



Het was weekend, het regende, maar het uitzicht vanaf het Kavelpad bij de Woezikse sportvelden op de kruising was op zich prima en de Wijchenaar had geen haast. Niemand reed ook te hard.



Een schoolvoorbeeld van een ongeluk dat in een klein hoekje schuilde. Een hoekje van een voorruit waar de ruitenwissers niet bijkomen, en waar de Wijchenaar volgens de rechtbank simpelweg langer en vaker omheen had moeten kijken.