Werkstraf voor ‘angstige’ Weurtse wietkweker: ‘Het is de grootste fout van mijn leven geweest’

Fout

,,Ik schaam me diep, het is de grootste fout van mijn leven geweest”, snikte de Weurtenaar nadat hij uit de doeken had gedaan hoe hij in het najaar van 2017 op de Vrije Markt in Wamel door een paar mannen was benaderd met de vraag of hij opslagruimte te huur wist. Daarop bood hij zijn eigen verbouwde carport aan maar later ontdekte hij dat er een wietkwekerij met 77 plantjes was ingericht. Omdat hij naar eigen zeggen doodsbang was voor die mannen, liet hij de situatie zoals die was. Dat zijn criminele huurders ook in zijn meterkast hadden geknoeid om illegaal stroom af te tappen, was hem ontgaan.,,Ik dacht dat ze een lamp in de schuur aanlegden”, zei hij tegen de rechter, die hem het vuur na aan de schenen legde over deze vermeende onwetendheid en zijn angst voor die mannen.