Wijchen helpt inburgeraars en ex-gedetineerden met hun geldzaken

Inburgeraars (mensen uit andere landen die zich in Nederland vestigen en onder de inburgeringsplicht vallen) en ex-gedetineerden vestigen zich van het ene op het andere moment in een gemeente. Vaak hebben ze weinig of geen geld. De nieuwe Wet inburgering, die op 1 januari van dit jaar is ingegaan, schrijft voor dat gemeenten deze groepen financieel ontzorgen. Oftewel: hen helpen met geldzaken zodat ze niet in de problemen komen.