Wijchen krijgt met Renske Helmer-Englebert een ‘atypische’ SP-burgemeester

Ambassa­deur voor biodiversi­teit in tuinen in het buitenge­bied: ‘Het gaat niet om kleine tuintjes’

Meer biodiversiteit in eigen tuin. Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zoekt in Beuningen, Wijchen en Nijmegen nog een ambassadeur die dat in het buitengebied helpt te bevorderen.

22 september