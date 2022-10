Wijchen, Oss en Den Bosch balen stevig van schrappen sprinters: ‘Zo dwing je mensen de auto in’

Als gevolg van die maatregel gaat het mes ook in de sprinter tussen Dordrecht en Nijmegen. Die stopt onder meer in Oss-West, Oss en Ravenstein, maar ook in Wijchen en Rosmalen, Den Bosch en Den Bosch-Oost. Vanaf halverwege december rijdt de trein in de avonden en weekenden nog maar één keer per uur in beide richtingen. Nu is dat nog twee keer per uur.