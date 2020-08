Wijchen verliest 8,5 ton op aan- en verkoop boerderij: ‘Schrijnend, maar verdedigbaar’

De recente verkoop heeft Wijchen 320.000 euro opgeleverd, zo blijkt uit onderzoek van deze krant.



Het pand, op de kruising van de Woeziksestraat en de Schoenaker, heeft een lange voorgeschiedenis. Wijchen kocht het in 2012 aan om de aanleg van een rotonde mogelijk te maken. Door de komst van die rotonde mocht er niet meer in het pand gewoond worden.



Het was getaxeerd op 8 ton, maar de gemeente betaalde 1,165 miljoen aan de toenmalige eigenaar. Het kostte toenmalig CDA-wethouder Piet de Bruijn zijn baan.



Acht jaar lang stond het pand leeg. Begin dit jaar werd het verkocht aan Dierenartsenpraktijk Wijchen. Nu is bekend geworden dat de verkoop de gemeente 320.000 euro heeft opgeleverd. Dus rest een verliespost van 845.000 euro.