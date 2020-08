Wijchen verliest 8,5 ton op witte boerderij. Dat is 21 euro per inwoner

Mobiele kippenkar is hot: kip scharrelt wat rond, boer heeft minder zorgen

18 augustus WIJCHEN - De kip leeft zijn natuurlijk gedrag: dat maakt de mobiele kippenkar mogelijk. Boerderij De Vormer in Wijchen is om, en schafte de kar van 30.000 euro aan. Het is sinds nu de nieuwe stek van hun 200 witte boerenkippen.