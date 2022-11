Wijchen wil camera’s om vandalisme tegen te gaan, ‘maar we moeten niet het hele dorp volhangen’

Het probleem is tijdloos, de oplossing eigentijds: in een poging vernielingen in de Kasteeltuin te bestrijden, onderzoekt de gemeente Wijchen of er camera’s in de Kasteeltuin moeten komen. Als ze er komen en succesvol zijn, kan Wijchen ze inzetten op meer plekken waar overlast is, zegt de VVD, dat met het voorstel kwam. Waar precies, moet nog blijken, zegt Wessel Krale van de VVD. ,,Maar er zijn natuurlijk meer van dit soort plekken.”