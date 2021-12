Wijchen wil ook bij koophuis voorrang voor eigen inwoners

video De eerste échte booster­prik in Gelderland is voor Harrie (93): ‘Ach, we zijn het gewend’

WIJCHEN/ EDE - Het boosterprikken is deze vrijdagochtend pas écht begonnen. In Wijchen, in Ede, in Wehl: de 80-plussers die zich al vroeg hebben gemeld, stropen er de mouwen op.

19 november