Wijchen wil richting de 50.000 inwoners: Groeien? Mooi, maar het moet wel kunnen

Wijchens restaurant Document 12 maakt doorstart en wil ‘knallen’ met jonge nieuwe kok

WIJCHEN - Na het vertrek van topkok Sibrecht Benning zat eigenaar Tim Bongers van restaurant Document 12 in Wijchen even met de handen in het haar. Met Theo van der Donk heeft hij een jonge en enthousiaste opvolger gevonden. Over de diepgang van een rode biet.

28 september