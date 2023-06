Wijchen zoekt de zon op: aantal panelen op woonhuizen ligt boven landelijk gemiddelde

Nieuw pleidooi van inwoners Leuth: niet harder dan 30 kilometer per uur over de Steenheu­velse­straat

Wanneer wordt de maximumsnelheid in de dorpskom van Leuth nu eindelijk eens teruggebracht naar 30 kilometer per uur? Dat hebben diverse politieke partijen beloofd en is ook vastgelegd in het coalitieakkoord van Lokaal! Berg en Dal en Kernachtig Groesbeek.