Wijchenaar (41) pleegde ontucht met meisje (14): ‘Ik had gevoelens, maar we hebben geen seks gehad’

De Wijchenaar had begin 2022 een relatie met de moeder van het meisje. Dat was in Nijmegen. Toen dat stuk liep, ging de man terg naar zijn eigen woning en daar verbleef het meisje ook een paar dagen. Dat was begin februari. Wat knuffelen en veel meer zou er niet zijn gebeurd. Omdat de moeder, vader en oma het niet vertrouwden werd de verdachte daarop aangesproken, maar die ontkende dat er meer gebeurde tussen hem en het meisje.

Sleutel inleveren

,,Waarom niet gelijk doorgevraagd over bijvoorbeeld specifieke kenmerken van het naakte lichaam van mijn cliënt of het maagdenvlies dat nog intact zou zijn? Gemiste kansen die de onschuld van mijn cliënt had kunnen bewijzen. Hij is geschonden in zijn rechten.” Volgens de advocaat had haar cliënt serieuze gevoelens voor het meisje maar is er op geen manier sprake van grensoverschrijdend gedrag en wilde hij haar alleen maar helpen omdat ze thuis moeilijk zat.