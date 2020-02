Wijchenaar (49) komt om het leven door val uit hoogwerker op bedrijventerrein Bijsterhuizen

Laura en Merel Smulders in Gelderlan­der Nieuwscafé Wijchen op 4 maart

23 februari WIJCHEN - Laura en Merel Smulders, de in Wijchen woonachtige wereldtoppers in de BMX-sport, zijn te gast in het Gelderlander Nieuwscafé op woensdag 4 maart in café Anneke in Wijchen.