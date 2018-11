Wijchenaar ontkent oplichting op Marktplaats, rechter spreekt hem vrij

Korte thriller van Wijchense producent in première bij Cinema Roma

13 november WIJCHEN - Wijchenaar Bram van Kaauwen (22) produceerde de korte film Transluminescence die deze week voor het eerst te zien is. Na de première in Wijchen bij Cinema Roma, woensdag om 19.15 uur, volgt een dag later de tweede vertoning in Dordrecht. In de buurt van die stad woont regisseur Nilo van Kralingen (20).