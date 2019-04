Wijchenaar Thomas bouwt het vervoer van de toekomst: de zonne-auto

Iedereen kan ongezien het gloednieuwe campusgebouw in- en uitlopen en een blik werpen in de ruimte waar de zonne-auto gebouwd wordt. ,,Dat hoort bij al deze start-ups: een open uitstraling. Daarom zetten we soms delen met zeilen af.” Want het project waar Thomas de Jong en 25 medestudenten aan werken, heeft zeker ‘wat geheims’. ,,Op 4 juli onthullen we onze auto.” Met de 22-jarige Wijchenaar als één van de stuwende krachten.



Z’n studie Werktuigbouwkunde loopt er ruim een jaar vertraging door op. En de enige vergoeding die er tegenover staat, is straks een vliegticket naar Australië en het verblijf aldaar. Maar daar maalt de voormalige Maaswaal College-leerling niet om: het is een eer om aan deze race te mogen meedoen en deze auto te mogen ontwerpen en produceren; het geeft een schat aan ervaring.



,,Ik kan wel zo snel mogelijk afstuderen, maar ik zocht een extra uitdaging. Ik denk dat ik hier zo’n tachtig uur in de week mee bezig ben; zeker nu we van het berekenen en ontwerpen naar de echte bouw zijn gegaan. Ik kom dan ook niet meer elk weekend in Wijchen. Mijn Wijchense vrienden zien me de laatste tijd minder bij het stappen en zijn dan ook wel heel benieuwd naar wat het straks gaat worden, als we de auto presenteren.”



Dit studententeam heeft voor het eerst een eigen oven, waar de onderdelen van carbon in afgebakken worden. De Jong heeft net z’n eerste stukje wielkap zelf gebakken. ,,Het is jammer dat de reguliere auto-industrie nog helemaal geen interesse in zonneauto’s heeft; ik vind ze nogal vastgeroest. Terwijl dit toch echt de toekomst is.”



De getogen Wijchenaar is als ‘structural engineer’ verantwoordelijk voor het chassis van de wagen. Eén van de geheimen: De Jong wil het berekende gewicht niet exact bekend maken, de concurrent zou mee kunnen lezen. ,,Houd het op ergens tussen de 400 en 500 kilo.”