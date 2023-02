Wijchenaar veroordeeld tot zestien maanden cel na seks met 14-jarig meisje: ‘Enorme impact op slachtoffer en haar familie’

Polderclub van Ooij en Leuth gaat spelen in blauw-wit

OOIJ/LEUTH - Het moet raar lopen, wil de nieuwe fusieclub die ontstaat door het samengaan van SVO’68 en VVLK na de zomer niet gaan spelen in een blauw-wit sporttenue. Zowel jeugdleden als senioren van de voetbalclubs uit Ooij en Leuth spreken zich in grote meerderheid uit voor een shirt in blauw en wit en een zwarte broek.