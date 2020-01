Wijchenaren kunnen wapens dit jaar ongestraft inleveren

Pleidooi voor vuurwerk­ver­bod in alle vier de gemeenten in Maas en Waal

13 januari DRUTEN - Er moet een vuurwerkverbod komen in Maas en Waal. Zowel het afsteken als de verkoop van vuurwerk moet in de ban worden gedaan. Voor dat standpunt probeert Sociaal Maas en Waal (SMW) in Druten, al jaren fel vuurwerktegenstander, steun te krijgen in de vier gemeenteraden van de steek.