Wijchens bedrijf maakt furore met nieuw blusschuim voor de elektrisch wordende wereld

Vreugde over nieuwe Maas en Waalse gruttopopu­la­tie

19 april ALTFORST/MAASBOMMEL - In de landerijen rond Altforst en Maasbommel broeden vier gruttopaartjes. Dat is zeer bijzonder, omdat deze weidevogel steeds zeldzamer wordt. Natuur- en milieuwerkgroep IVN verwacht in aangrenzende weilanden meer gruttonesten aan te treffen en hoopt daarvoor een warmtegevoelige drone in te zetten.