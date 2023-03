Wijchens college over carillon: ‘Kasteel staat niet onder glazen stolp’

Nijmegen ‘Adres doodgesto­ken jonge moeder was bekend bij politie vanwege eerdere meldingen’

Het adres van de jonge Nijmeegse vrouw die zondag werd doodgestoken in haar woning, was al langer bekend bij de politie. Al eerder speelden zich een of meerdere incidenten af tussen de 21-jarige moeder en de 31-jarige verdachte, hoogstwaarschijnlijk haar ex. Dat zeggen meerdere bronnen die De Gelderlander heeft gesproken.