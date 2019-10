Wijchens kermisslachtoffer Marco heeft al 20.000 euro binnen: ‘Alle hulp doet me echt heel veel’

,,Het doet me echt heel veel, alle hulp die we krijgen’’, zegt Van As. Op 16 september raakte hij zwaar gewond toen het karretje van de attractie waar hij met zijn 8-jarige zoon in zat, losraakte. Zijn rechterbeen is boven de knie geamputeerd, zijn linkerknie raakte verbrijzeld. Zijn zoon brak zijn arm. Van As is nu thuis. Als zijn toestand dat toelaat zal hij worden opgenomen in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen om te revalideren.